Luciano Darderi inizia bene al Roland Garros | vittoria di personalità con Ofner
Luciano Darderi ha vinto il suo match di esordio a Roland Garros, superando in tre set Sebastian Ofner con il punteggio di 7-6(5), 6-2, 6-3. La partita si è conclusa con Darderi che ha mostrato sicurezza e determinazione, ottenendo il primo successo nel torneo.
Missione compiuta per Luciano Darderi all’esordio nel Roland Garros 2026. L’italo-argentino ha superato in tre set l’austriaco Sebastian Ofner con il punteggio di 7-6(5) 6-2 6-3. Una prestazione in costante crescita per Darderi, in una giornata particolarmente calda a Parigi che ha messo a dura prova entrambi i giocatori. Determinante, da questo punto di vista, la capacità di Luciano di variare ritmo e soluzioni tattiche, trovando così la chiave per chiudere l’incontro in 2 ore e 23 minuti. Al prossimo turno il numero 17 del ranking affronterà il vincente della sfida tra Ethan Quinn e Francisco Comesana. Nel primo set Darderi fatica a trovare continuità al servizio, dovendo annullare diverse palle break: due nel secondo game e tre nel sesto, dopo aver avuto a sua volta una chance nel quinto gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it
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