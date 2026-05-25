Sebastian Ofner e Luciano Darderi sono in programma sul campo numero 7 per la loro partita a Roland Garros il 26 maggio 2026. La loro gara sarà l'ultima del giorno su quel campo, subito dopo l'incontro di Arnaldi contro Griekspoor. La partita si svolgerà nella sessione serale, con orario ancora da definire. Entrambi i giocatori si sfideranno in una partita di singolare maschile, senza ulteriori dettagli sui punteggi o le quote disponibili al momento.

Sebastian Ofner e Luciano Darderi chiuderanno il programma sul campo numero 7, lo stesso sul quale qualche ora prima Arnaldi avrà affrontato Griekspoor. L’austriaco ha vinto due titoli indoor nel Challenger Tour in questa stagione, ma a livello ATP ha faticato un po’, anche se le buone prestazioni non sono mancate e la sconfitta per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Sebastian Ofner – Luciano Darderi, Roland Garros 26-05-2026

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