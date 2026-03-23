La scaletta del concerto 2026 di Luché al PalaSele di Eboli | l’ordine delle canzoni
Due date di Luché al PalaSele di Eboli: lunedì 23 marzo e martedì 24 marzo, ingresso dalle 19, start alle 21. La probabile scaletta del concerto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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