Tragedia a Bellizzi operaio di 49 anni muore schiacciato da una pressa

In provincia di Salerno, un operaio di 49 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una pressa durante l’attività lavorativa all’interno di un ovattificio. L’incidente si è verificato oggi a Bellizzi, coinvolgendo un lavoratore che stava svolgendo le proprie mansioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità competenti stanno accertando le cause dell’incidente.

Un’altra tragedia sul lavoro scuote la provincia di Salerno. Nella giornata odierna un operaio di 49 anni, Ciro Di Martino, ha perso la vita mentre era impegnato nelle sue mansioni all’interno dell’ovattificio Fortunato di Bellizzi. Secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo, residente a Montecorvino Rovella, sarebbe stato schiacciato da una pressa utilizzata nel ciclo produttivo. L’impatto si è rivelato fatale e, nonostante il rapido intervento dei sanitari della Croce Verde, giunti sul posto pochi minuti dopo l’allarme, per il lavoratore non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della locale Compagnia, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tragedia a Bellizzi, operaio di 49 anni muore schiacciato da una pressa Articoli correlati VIDEO | Tragedia a Bolzaneto: operaio 61enne muore sul lavoro, schiacciato da una pressaUn uomo di 61 anni è morto lunedì mattina in un incidente sul lavoro avvenuto a Genova, in via Sardorella, nel quartiere di Bolzaneto. Incidente sul lavoro a Genova: operaio muore schiacciato da una pressa a BolzanetoUn nuovo incidente mortale sul lavoro scuote Genova e riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.