Una band con alla guida Luca La Russa ha presentato al pubblico l’anteprima del loro nuovo album intitolato

Colpevole di tracotanza, il gigante Nembrot, che incontriamo nell'Inferno dantesco, è condannato in eterno a non poter comunicare altro che versi senza alcun senso, restando solo con il suo corno da suonare.In un immaginario dialogo col personaggio, si rivela la confusione e l’incomunicabilità della nostra Babele contemporanea, abbracciando le contaminazioni tra stilemi jazzistici e declinazioni math rock, e confermando così il ruolo chiave di Palermo e Sicilia come ideali crocevia di molteplici influenze musico-culturali. Il progetto del compositore e bassista palermitano Luca La Russa, l’album Nembrot - prodotto da Carlo Purpura per BNC Music - sarà presentato in anteprima il 28 marzo nella Sala Perriera dei Cantieri Culturali della Zisa, a Palermo, all’interno della rassegna “Primavera Contemporanea” di Curva Minore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Debutto discografico per la band di Luca La Russa, ai Cantieri l'anteprima del nuovo album "Nembrot"

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