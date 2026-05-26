Love? Cake! al Porto Astra la proiezione del cortometraggio nato dal progetto Il rumore delle immagini
Al Porto Astra si è svolta la proiezione del cortometraggio “Love? Cake!” prodotto nell’ambito del progetto “Il rumore delle immagini”. Il film, scritto e realizzato da giovani, affronta temi come relazioni, stereotipi, emozioni e parità di genere, usando il linguaggio del cinema. La proiezione ha coinvolto un pubblico di spettatori e si è svolta in un contesto dedicato alla promozione di produzioni giovanili.
Un cortometraggio scritto e realizzato dai giovani per parlare ai giovani di relazioni, stereotipi, emozioni e parità di genere attraverso il linguaggio del cinema.Dopo la presentazione ufficiale a Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio Regionale del Veneto, arriva a Padova la prima proiezione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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