All’Accademia di Belle Arti la proiezione del cortometraggio Quando soffia il vento

Lunedì 20 aprile, alle 11:30, presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce, si terrà la proiezione del cortometraggio intitolato “Quando soffia il vento”. Il film è stato scritto e diretto da Mauro Cerminara. La proiezione si svolgerà all’interno della sede accademica e sarà aperta al pubblico interessato.

LECCE – Lunedì 20 aprile, alle ore 11:30, presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce, sarà proiettato il cortometraggio “Quando soffia il vento”, scritto e diretto da Mauro Cerminara.L’opera, realizzata in collaborazione con Aido – Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate All’Accademia di Belle Arti al via la masterclass con il regista Matteo TarascoL’appuntamento è aperto a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni (minori su autorizzazione) interessati a intraprendere un viaggio intensivo nel mestiere... Ababo art week 2026: il programma dell’Accademia di Belle ArtiDal 3 all’8 febbraio, l’Accademia di Belle Arti di Bologna propone una nuova edizione di ababo Art Week, calendario di appuntamenti sviluppato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Agrigento, sette insegnanti laureati all'Accademia Michelangelo si ritrovano senza cattedra: le loro qualifiche non sono più valide; Oltre le scelte sicure: al Salone dell’Orientamento 2026 l’arte si fa spazio; Accademia di Belle arti, l’Ersu segnala due anni di tasse non versate; ABABO BOOM! all’Accademia di Belle Arti di Bologna. All’Accademia delle belle Arti il premio Arte, Legalità e SviluppoSi terrà sabato 18 aprile 2026, alle ore 17:00, presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, il Premio Arte, Legalità e Sviluppo, promosso dal Cenacolo della Cultura e delle Scienze, un ... catanzaroinforma.it Lecce, all’Accademia di Belle Arti la proiezione del cortometraggio 'Quando soffia il vento'Dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’ABA Lecce, Dott. Nicola Ciracì, e del Direttore, Prof. Nunzio Fiore, seguirà un incontro con il regista Mauro Cerminara e gli ospiti: la Dott.ssa Milena ... giornaledipuglia.com Dal 22 al 28 aprile all’Accademia di Belle Arti incontri e workshop con Stefano Cipolla, Enrica D’Aguanno e Francesco Dondina, tra cultura visiva, editoria e nuove frontiere del design contemporaneo - facebook.com facebook