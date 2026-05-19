Comunicato Stampa | ‘LOVE? CAKE!' cortometraggio promosso dal Cantiere delle Donne APS
Oggi nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini si è tenuta la presentazione del cortometraggio intitolato ‘LOVE? CAKE!’, promosso dall'associazione Cantiere delle Donne APS. L'evento ha visto la partecipazione di un consigliere regionale, che ha preso parte alla conferenza stampa. Durante l'incontro sono stati forniti dettagli sul progetto e sulle modalità di diffusione del filmato, senza ulteriori commenti o dichiarazioni ufficiali. La presentazione si è svolta in un clima di attesa e curiosità.
Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Eleonora Mosco (Stefani Presidente), e l'Assessore regionale all'Istruzione, alla Formazione, alle Competenze e alla Cultura, Valeria Mantovan, hanno presentato ‘LOVE? CAKE!', il cortometraggio nato all'interno del progetto ‘Il rumore delle immagini', promosso dal Cantiere delle Donne APS, che verrà proiettato in anteprima venerdì 29 maggio, alle 20.30, al cinema Porto Astra di Padova. Altre proiezioni calendarizzate: giovedì 4 giugno, alle 11, nel cinema patronato Leone XIII, a Vicenza. Venerdì 19 giugno, alle 20.30, a Villa Buzzacarini di Marendole- Monselice. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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