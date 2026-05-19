Comunicato Stampa | ‘LOVE? CAKE!' cortometraggio promosso dal Cantiere delle Donne APS

Oggi nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini si è tenuta la presentazione del cortometraggio intitolato ‘LOVE? CAKE!’, promosso dall'associazione Cantiere delle Donne APS. L'evento ha visto la partecipazione di un consigliere regionale, che ha preso parte alla conferenza stampa. Durante l'incontro sono stati forniti dettagli sul progetto e sulle modalità di diffusione del filmato, senza ulteriori commenti o dichiarazioni ufficiali. La presentazione si è svolta in un clima di attesa e curiosità.

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