Il giudice della Terza sezione penale di Milano ha rinviato a giudizio l’ex avvocato di Sempio, accusato di diffamazione. La decisione è stata presa al termine di un’udienza predibattimentale breve. Il procedimento riguarda un’accusa di diffamazione nei confronti di Lovati. La data del processo non è ancora stata fissata.

Lo Studio Giarda, che difendeva Stasi, chiede 116 mila euro per alcine dichiarazioni rese il 13 marzo 2025, all’inizio della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Il giudice della Terza sezione penale di Milano, a conclusione di una breve udienza predibattimentale, ha rinviato a giudizio Massimo Lovati. L’ex avvocato di Andrea Sempio, reduce dal flop elettorale a Vigevano, andrà a processo il 14 settembre a causa di «dichiarazioni gravemente diffamatorie» nei confronti dello Studio Giarda, che fino al 2018 si era occupato della difesa di Alberto Stasi. A costituirsi parte civile sono stati i due figli del professor Angelo Giarda (deceduto nel 2021), che hanno chiesto a Lovati un risarcimento da 116 mila euro per danni morali e di immagine. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Lovati a processo: l’ex avvocato di Sempio è accusato di diffamazione

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