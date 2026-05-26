Caso Garlasco ex avvocato Sempio Lovati a processo per diffamazione
Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, è stato citato a giudizio per diffamazione e dovrà comparire in tribunale il 14 novembre. La causa riguarda dichiarazioni ritenute diffamatorie fatte dall’avvocato in passato. La data dell’udienza è stata fissata per permettere l’esame delle accuse. Non sono stati forniti dettagli su eventuali parti coinvolte o sui contenuti specifici delle affermazioni contestate.
(Adnkronos) – Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, dovrà comparire il prossimo 14 settembre come imputato a Milano nel processo per diffamazione per le dichiarazioni rese il 13 marzo 2025, davanti alla telecamere, quando da poco – su stampa e tv – era esplosa la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
DELITTO DI GARLASCO, Lovati (ex avvocato di Sempio) a giudizio per diffamazione
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