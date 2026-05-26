Caso Garlasco ex avvocato Sempio Lovati a processo per diffamazione

Notizia in breve

Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, è stato citato a giudizio per diffamazione e dovrà comparire in tribunale il 14 novembre. La causa riguarda dichiarazioni ritenute diffamatorie fatte dall’avvocato in passato. La data dell’udienza è stata fissata per permettere l’esame delle accuse. Non sono stati forniti dettagli su eventuali parti coinvolte o sui contenuti specifici delle affermazioni contestate.