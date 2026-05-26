Lovati a processo a Milano | la causa da 116mila euro intentata dagli ex legali di Stasi

Notizia in breve

Un uomo è stato rinviato a giudizio a Milano per una causa da 116mila euro, promossa dagli ex legali di una persona coinvolta in un procedimento penale. La decisione è stata presa al termine di un’udienza durata pochi minuti dalla Terza sezione penale. La vicenda riguarda una richiesta di risarcimento avanzata dagli avvocati che rappresentavano l’ex imputato. Il processo è stato fissato per una data futura, mentre il giudice ha disposto l’acquisizione di documenti e testimonianze.