Lovati a processo a Milano | la causa da 116mila euro intentata dagli ex legali di Stasi
Un uomo è stato rinviato a giudizio a Milano per una causa da 116mila euro, promossa dagli ex legali di una persona coinvolta in un procedimento penale. La decisione è stata presa al termine di un’udienza durata pochi minuti dalla Terza sezione penale. La vicenda riguarda una richiesta di risarcimento avanzata dagli avvocati che rappresentavano l’ex imputato. Il processo è stato fissato per una data futura, mentre il giudice ha disposto l’acquisizione di documenti e testimonianze.
Il giudice della Terza sezione penale di Milano, a conclusione di una breve udienza predibattimentale, ha rinviato a giudizio Massimo Lovati: l'ex avvocato di Andrea Sempio finirà alla sbarra il prossimo 14 settembre a causa delle sue "dichiarazioni gravemente diffamatorie" nei riguardi "dello studio Giarda", che fino al 2018 si era occupato della difesa di Alberto Stasi nel caso di Garlasco. A costituirsi parte civile sono stati i due figli del professor Angelo Giarda, deceduto nel 2021, Enrico e Fabio, i quali chiedono all'imputato un risarcimento da 116mila euro per danni morali e di immagine. Fabrizio Gallo, che tutela gli... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Massimo Lovati andrà a processo per diffamazione agli ex legali di Stasi. Gli avvocati Giarda: “Crediamo da sempre che Stasi sia innocente”Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, sarà giudicato per diffamazione il 14 settembre a Milano.
Temi più discussi: Garlasco, l’avvocato Gallo: Chiederemo di sospendere il processo su Lovati, bisogna attendere quello su Sempio…; Delitto di Garlasco, l'avvocato Lovati a processo per diffamazione: Contro Sempio macchinazione; Caso Garlasco, ex avvocato Sempio Lovati a processo per diffamazione; Da avvocato di Sempio a candidato sindaco, la seconda vita di Massimo Lovati.
Delitto Garlasco, Lovati all'uscita dal Tribunale di Milano sui presunti soliloqui di Sempio: Quando uno pensa, non è che dobbiamo fare il processo di pensieri — sennò siamo tutti colpevoli. Quante volte abbiamo pensato male del capo del governo, della poli x.com
Scontro tra gli ex legali di Alberto Stasi e Massimo Lovati. Per l’ex legale di Andrea Sempio il prossimo 14 settembre inizierà il processo per dichiarazioni gravemente diffamatorie nei confronti dello studio Giarda. Ma perché andrà a processo Massimo Lova facebook
Caso Garlasco, Lovati a processo: l'ex avvocato di Sempio accusato di diffamazioneMassimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, dovrà comparire il prossimo 14 settembre come imputato a Milano nel processo per diffamazione per le dichiarazioni rese il 13 marzo 2025, davanti alla tel ... adnkronos.com
Massimo Lovati (ex legale di Sempio) a processo per diffamazione: Me lo aspettavo. Vi svelerò qualcosa sull'inchiesta del 2017L'ex avvocato di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, andrà a processo per aver accusato - davanti alle telecamere - gli avvocati di Alberto Stasi di una macchinazione ... milanotoday.it
L'avvocato Lovati candidato a sindaco di Vigevano, con lui Rizzo - Notizie - Ansa.it reddit