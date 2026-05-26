È stato annunciato che il film d’animazione “Lotus” sarà un thriller con protagonisti Cuba Gooding Jr., Luke Ford, Keith Duffy e Qymira. La produzione è a cura di ACT3 e di Blackops Studios Asia, casa di produzione filippina. La scelta del cast include attori e un artista multimediale. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla trama o sulla data di uscita.

La ACT3, e la casa di produzione filippina Blackops Studios Asia hanno scelto Cuba Gooding Jr., Luke Ford, Keith Duffy e l’artista multimediale Qymira per Lotus. Stiamo parlando di un thriller d’azione internazionale che segna la prima produzione nell’ambito dell’accordo pluriennale per cinque film stipulato tra le due società. Linee guida del film. Il progetto è stato presentato ad acquirenti e partner di distribuzione internazionali al mercato cinematografico di Cannes. Le riprese principali si svolgeranno da settembre a ottobre a Manila, con sequenze aggiuntive da girare in Brasile. Il regista filippino Pedring Lopez, fondatore di Blackops Studios Asia, dirige il film basandosi su una sceneggiatura scritta a quattro mani con il suo collaboratore di lunga data, Rex Lopez. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Lotus’ è il thriller d’animazione con Cuba Gooding Jr, Luke Ford, Keith Duffy e Qymira

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