Notorious Pictures ha rilasciato il teaser trailer italiano di WILDWOOD – I segreti del bosco proibito, l’attesissimo nuovo lungometraggio d’animazione realizzato in stop-motion da LAIKA. Lo studio di produzione, celebre per aver ottenuto una candidatura all’Oscar® con ogni singolo film della sua filmografia, si prepara a fare il suo ritorno nelle sale italiane il prossimo 22 ottobre 2026. La diffusione del filmato fa seguito al debutto del teaser originale che aveva già incantato gli appassionati di questa tecnica artigianale. Basato sull’omonimo romanzo best-seller scritto da Colin Meloy e splendidamente illustrato da Carson Ellis, il film racconta la storia di Prue McKeel. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Wildwood: la magia della stop-motion LAIKA si svela nel trailer del nuovo fanta-thriller d’animazione

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LAIKA: The Magic Behind a Stop-Motion Dream Factory is out now!

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