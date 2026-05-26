Lotteria degli scontrini l' Umbria fa il pieno di fortuna | nel 2025 vinti quasi 1,5 milioni di euro

Nel 2025, in Umbria sono stati vinti quasi 1,5 milioni di euro nella Lotteria degli scontrini, segnando un record annuale. I premi più consistenti sono stati distribuiti a numerosi vincitori locali, con premi di importo elevato. La somma totale vinta supera di gran lunga i risultati degli anni precedenti. La lotteria ha coinvolto un numero crescente di partecipanti, contribuendo a una maggiore attenzione alla tracciabilità degli acquisti nella regione.

Un anno da record per la Lotteria degli scontrini in Umbria. Nel 2025 i consumatori umbri hanno portato a casa la bellezza di quasi 1,5 milioni di euro (1.480.000 euro per l'esattezza) tra premi mensili e settimanali, superando ampiamente i risultati degli anni precedenti. Un vero e proprio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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