La fortuna fa tappa in Umbria | gratta e vince due milioni di euro

Un giocatore in Umbria ha vinto due milioni di euro con un biglietto da dieci euro del gioco “Super Numerissimi”. La vincita è stata annunciata dall’agenzia Agimeg, che ha riferito il risultato. La fortuna ha sorriso a chi ha deciso di tentare la fortuna con questa schedina. La vincita si aggiunge alle recenti notizie di premi significativi conseguiti nel settore del gioco.

Colpaccio al 'Gratta e Vinci'. Secondo quanto riporta l'agenzia Agimeg, un fortunato giocatore si è assicurato la vincita di due milioni di euro con un biglietto da dieci euro della serie Super Numerissimi. Il tagliando fortunato è stato acquistato nel punto vendita, situato in via del Centenario 6. Si tratta di uno dei premi più alti mai vinti in Umbria. Solo pochi giorni fa nel quartiere di Cospea si era registrata un'altra vincita pari a 100 mila euro. L'ultima vincita milionaria invece risale al febbraio dello scorso anno, in una tabaccheria di Casteltodino (frazione di Montecastrilli).