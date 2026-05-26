Lotta al tumore lo Iov aderisce alla società europea di Radioterapia e Oncologia

Notizia in breve

L’Istituto Oncologico Veneto si è unito alla Società Europea di Radioterapia e Oncologia (ESTRO). La decisione è stata annunciata di recente e rappresenta un passo importante nel rafforzamento internazionale dell’ente. La società scientifica ESTRO è considerata la più autorevole nel campo della radio-oncologia in Europa. L’adesione permette all’istituto di partecipare a iniziative e collaborazioni a livello europeo nel settore della lotta contro il tumore.