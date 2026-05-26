Lotta al tumore lo Iov aderisce alla società europea di Radioterapia e Oncologia
L’Istituto Oncologico Veneto si è unito alla Società Europea di Radioterapia e Oncologia (ESTRO). La decisione è stata annunciata di recente e rappresenta un passo importante nel rafforzamento internazionale dell’ente. La società scientifica ESTRO è considerata la più autorevole nel campo della radio-oncologia in Europa. L’adesione permette all’istituto di partecipare a iniziative e collaborazioni a livello europeo nel settore della lotta contro il tumore.
L’Istituto Oncologico Veneto compie un nuovo passo nel percorso di crescita internazionale aderendo alla Società Europea di Radioterapia e Oncologia (ESTRO - European Society for Radiotherapy and Oncology), la più autorevole e importante società scientifica europea nel campo della radio-oncologia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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