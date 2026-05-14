Uro-oncologia Palermo guarda al futuro | innovazioni nella lotta al carcinoma prostatico renale e uroteliale

Da palermotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo si è appena conclusa la prima edizione di Muom 2026, il congresso dedicato all’uro-oncologia multidisciplinare. L’evento si è svolto l’8 e il 9 maggio presso il Marina Convention Center, attirando numerosi specialisti del settore. Durante le due giornate, sono stati presentati nuovi approcci e tecniche per la diagnosi e il trattamento di tumori come il carcinoma prostatico, renale e uroteliale. La manifestazione ha rappresentato un punto di incontro tra professionisti provenienti da diverse regioni.

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Palermo guarda al futuro dell’uro-oncologia multidisciplinare. Si è conclusa con grande partecipazione della comunità scientifica la prima edizione di Muom 2026 – Mediterranean uro-oncological meeting, il congresso che l’8 e il 9 maggio ha trasformato il Marina convention center in un centro di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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