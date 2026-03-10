Unipi aderisce alla rete europea Mirri per potenziare la biodiversità microbica

L’Università di Pisa ha annunciato la sua adesione alla rete europea MIRRI, un progetto dedicato alla ricerca sulle risorse microbiche. La partecipazione si inserisce in un’azione collettiva con altri atenei italiani che fanno parte del network, con l’obiettivo di potenziare la biodiversità microbica. La collaborazione coinvolge istituzioni di diversi Paesi europei e si concentra sulla condivisione di risorse e conoscenze nel campo microbiologico.

Pisa, 9 marzo 2026 - L’Università di Pisa entra a far parte del network europeo di eccellenza MIRRI (Microbial Resource Research Infrastructure), insieme ad altri principali atenei italiani. L’infrastruttura europea mira a potenziare la tutela della biodiversità microbica, con un focus strategico sulla conservazione, caratterizzazione e distribuzione della diversità microbica. Al centro della collaborazione figurano inoltre la ricerca avanzata sul microbioma e la promozione del trasferimento biotecnologico, con l’obiettivo di tradurre l’eccellenza scientifica in soluzioni innovative per il mercato e la società. Il nodo italiano è una... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Unipi aderisce alla rete europea Mirri per potenziare la biodiversità microbica Articoli correlati Unipi aderisce a ‘Mirri’: la rete paneuropea di ricerca sulle risorse microbichePisa, 6 marzo 2026 – L’Università di Pisa entra a far parte del network europeo di eccellenza MIRRI (Microbial Resource Research Infrastructure),... L’Università aderisce a 'MIRRI': la rete paneuropea di infrastrutture di ricerca dedicata alle risorse microbicheL'obiettivo è tutelare la biodiversità microbica: l'Ateneo mette a disposizione la propria collezione di lieviti funzionali L’Università di Pisa... Tutto quello che riguarda Unipi aderisce Discussioni sull' argomento Al via 78 borse di studio UNICORE per studenti rifugiati: l’Università di Pisa aderisce all’ottava edizione; Unipi entra in MIRRI, rete microbica UE; L’Università aderisce a 'MIRRI': la rete paneuropea di infrastrutture di ricerca dedicata alle risorse microbiche; Università Pisa aderisce a rete europea Mirri, dedicata alle risorse microbiche. Università Pisa aderisce a rete europea Mirri, dedicata alle risorse microbicheL'Università di Pisa entra a far parte del network europeo di eccellenza Mirri (Microbial resource research infrastructure), insieme ad altri principali atenei italiani. (ANSA) ... ansa.it L'UNIVERSITA' DI PISA ADERISCE A MIRRI, LA RETE PANEUROPEA DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA DEDICATA ALLE RISORSE MICROBICHE L'Università di Pisa entra a far parte del network europeo di eccellenza MIRRI (Microbial Resource Resear - facebook.com facebook