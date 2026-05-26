L' orso sbuca dal ciglio della strada e viene investito

Da trentotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Martedì 26 maggio, in Val di Sole, un'auto ha investito un orso che si era improvvisamente affacciato sul ciglio della strada. L’incidente è avvenuto sulla Statale 42, poco dopo l’abitato di Fucine di Ossana, in direzione di Vermiglio. Non ci sono notizie di feriti tra le persone, mentre l’orso è stato colpito e si sono attivate le autorità per le procedure del caso.

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Spiacevole fuori programma quello avvenuto nel mattino di martedì 26 maggio in Val di Sole: un’auto stava viaggiando sulla Statale 42 quando, poco dopo l’abitato di Fucine di Ossana, in direzione di Vermiglio, ha urtato un orso sbucato dal nulla sul lato della strada.Secondo quanto riferito dalla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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