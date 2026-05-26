L' orso sbuca dal ciglio della strada e viene investito

Notizia in breve

Martedì 26 maggio, in Val di Sole, un'auto ha investito un orso che si era improvvisamente affacciato sul ciglio della strada. L’incidente è avvenuto sulla Statale 42, poco dopo l’abitato di Fucine di Ossana, in direzione di Vermiglio. Non ci sono notizie di feriti tra le persone, mentre l’orso è stato colpito e si sono attivate le autorità per le procedure del caso.