Senza vita nel ciglio della strada addio a Franco Del Novanta

Un uomo è stato trovato senza vita sul ciglio della strada. Non era rientrato a casa e gli amici, tra cui il sindaco di Monterchi, si erano messi alla sua ricerca. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha delimitato l’area interessata.

Non era rientrato a casa e per questo gli amici, tra i quali il sindaco di Monterchi erano scesi a cercarlo. Lo hanno trovato senza vita lungo il ciglio della strada vicinale della Villa del Poggio nei pressi di Le Ville Monterchi. Per Franco Del Novanta, 70 anni, ex dipendente della Municchi di Arezzo e poi della Concreta di Fighille, è stato fatale sicuramente un malore. L'uomo stava pulendo un piccolo appezzamento boschivo di sua proprietà quando si è accasciato. Vicino aveva il piccolo mezzo che lo supportava nel lavoro di trasporto delle legna. A dare l'allarme era stata la moglie che non lo aveva visto tornare a casa per cena. Scattato l'allarme I primi che si sono attivati sono stati amici d'infanzia, tra questi il sindaco di Monterchi Alfredo Romanelli.