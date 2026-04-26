Perde il controllo della moto e cade dal ciglio della strada a Bosco Chiesanuova
Nel pomeriggio di oggi, domenica 26 aprile, si è verificato un incidente sulla strada provinciale 6 nel territorio di Bosco Chiesanuova. Un motociclista ha perso il controllo della moto e è caduto dal ciglio della strada, senza ulteriori dettagli sulle condizioni dell’uomo. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di verifiche da parte delle forze dell’ordine.
Un incidente stradale è stato segnalato nel pomeriggio di oggi, domenica 26 aprile, lungo la strada provinciale 6, nel territorio di Bosco Chiesanuova. In base alle prime informazioni disponibili, intorno alle ore 16.30, un motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause in corso.🔗 Leggi su Veronasera.it
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