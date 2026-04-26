Perde il controllo della moto e cade dal ciglio della strada a Bosco Chiesanuova

Nel pomeriggio di oggi, domenica 26 aprile, si è verificato un incidente sulla strada provinciale 6 nel territorio di Bosco Chiesanuova. Un motociclista ha perso il controllo della moto e è caduto dal ciglio della strada, senza ulteriori dettagli sulle condizioni dell’uomo. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di verifiche da parte delle forze dell’ordine.