Paddington, l’orsetto con il cappotto blu e il panino alla marmellata, tornerà nelle sale cinematografiche con “Paddington 4”. La notizia è stata annunciata ufficialmente e il film è in fase di produzione. Nessun dettaglio sulla data di uscita o sul cast è stato ancora comunicato. La serie di film con protagonista il personaggio di fantasia ha riscosso successo in passato.

Il celebre e tenero orsetto con il cappotto blu e l’immancabile panino alla marmellata si prepara a conquistare nuovamente le sale cinematografiche di tutto il mondo. Come rivelato in un’esclusiva lanciata nelle ultime ore da Deadline, Studiocanal ha messo in cantiere lo sviluppo di Paddington 4, confermando la volontà di espandere uno dei franchise per famiglie di maggior successo del cinema europeo contemporaneo. La svolta di questa nuova produzione risiede nella scelta delle menti creative che si occuperanno di delineare il futuro della storia. Studiocanal ha infatti affidato la sceneggiatura di questo quarto capitolo ad Armando Iannucci, acclamato autore televisivo e cinematografico noto a livello globale come il creatore della serie satirica Veep – Vicepresidente edulcorata. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - L’orsetto più amato del cinema torna per una nuova avventura: annunciato ufficialmente Paddington 4

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