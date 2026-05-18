Moss The Forgotten Relic annunciato | Quill torna in una nuova avventura fantasy pensata anche per console e PC

Da gamerbrain.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata l’uscita di Moss: The Forgotten Relic, un nuovo capitolo di una delle avventure fantasy più apprezzate nel settore della realtà virtuale. Il gioco vede il ritorno di Quill, protagonista della serie, e sarà disponibile anche su console e PC, oltre alla piattaforma VR. La notizia è stata comunicata attraverso un evento dedicato, senza indicazioni precise sulla data di lancio. La nuova avventura promette di espandere ulteriormente l’esperienza di gioco rispetto ai capitoli precedenti.

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Moss: The Forgotten Relic segna un passaggio molto importante per una delle avventure fantasy più amate nate nell’ambito della realtà virtuale. Polyarc ha infatti annunciato una nuova versione dell’esperienza dedicata a Quill, la piccola eroina che negli anni è riuscita a conquistare i giocatori grazie a un mix molto particolare di dolcezza, esplorazione, enigmi ambientali e atmosfere da fiaba illustrata. La novità più importante riguarda il cambio di prospettiva commerciale e tecnica. Moss: The Forgotten Relic non sarà pensato soltanto per chi possiede un visore, ma arriverà anche su PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch e PC tramite Steam. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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Moss: The Forgotten Relic – Official Announcement Trailer

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