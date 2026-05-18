Il premio "Unicità" offerto da Oreo va a Emiliano! #Amici25 #ADV pic.twitter.comEpN2HQ3Ob5 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 17, 2026 Lorenzo trionfa ed incassa 200mila euro. È Lorenzo Salvetti il vincitore di Amici 2026. Il giovane cantante veronese ha conquistato il pubblico della finalissima del talent di Maria De Filippi battendo Alessio Di Ponzio al televoto e chiudendo nel migliore dei modi una stagione che lo ha consacrato tra i talenti più promettenti della nuova musica italiana. L’artista era arrivato al serale con la squadra di Lorella Cuccarini, la sua coach di canto e Veronica Peparini. Per Lorenzo si tratta dell’ennesimo capitolo di una carriera iniziata prestissimo e già passata attraverso un altro grande talent televisivo: X Factor. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi è Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 2026: da X Factor al trionfo nel talent di Maria De Filippi

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LORENZO E TUTTI I VINCITORI DI AMICI DI MARIA DE FILIPPI DAL 2002 FINO AL 2026 | Chi ha vinto il 25

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