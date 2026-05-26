Lorenzo Salvetti dopo il trionfo ad Amici | Maria De Filippi mi ha insegnato a superare la paura del giudizio X Factor? Ero troppo piccolo

Dopo aver vinto ad Amici, Lorenzo Salvetti ha dichiarato che Maria De Filippi gli ha insegnato a superare la paura del giudizio. Ha anche commentato che l’esperienza a X Factor, all’età di 16 anni, è stata troppo precoce per lui. Entrato nella scuola televisiva con umiltà, è riuscito a farsi strada grazie a costanza e determinazione.

Entrato in punta di piedi nella scuola più famosa della tv italiana, è riuscito a farsi spazio con costanza e determinazione. Lorella Cuccarini lo ha preso nella propria squadra, lo ha fatto crescere e lo ha portato al Serale di Amici. Qui, è sbocciato riuscendo ad arrivare in finale e. 🔗 Leggi su Today.it

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Lorenzo Salvetti dopo il trionfo ad Amici 25: «Cantare mi libera dalla balbuzie»

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Lorenzo Salvetti ha vinto #Amici25 dopo un percorso iniziato da bambino per superare la balbuzie. A Verissimo il cantante ha raccontato come teatro e musica gli abbiano cambiato la vita, ricordando anche il legame nato con Gard. x.com

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