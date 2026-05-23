Angie dopo Amici | Entrata con un peso Maria De Filippi mi ha insegnato a fregarmene Mi manca la mia famiglia Hanno fatto sacrifici per me

Dopo la fine di Amici, una ex allieva ha commentato di essere entrata nel programma con un peso e di aver imparato da Maria De Filippi a non darci troppo peso. Ha aggiunto di sentire la mancanza della famiglia, che ha fatto sacrifici per sostenerla. Ora, dopo una settimana, gli ex studenti sono tornati alle loro vite quotidiane, lontano dalle telecamere.

Amici è finito da una settimana e gli ex allievi della scuola più famosa della tv italiana sono tornati alla vita, quella reale. Tra loro c'è anche Angie - 25 anni, sarda ma ormai fissa a Milano, allieva di Lorella Cuccarini, vincitrice del Trofeo delle Radio. Lei questo momento lo ha rincorso da. 🔗 Leggi su Today.it

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Amici 25 - Angie e Lorenzo - Die With a Smile

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