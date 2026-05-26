Lorenzo Salvetti ha parlato della relazione con Maria De Filippi, definendola una figura materna. Ha detto che potrebbe partecipare a Sanremo solo con il brano giusto. Dopo aver vinto ad Amici, si è raccontato in un’intervista, toccando temi come musica, fragilità e crescita personale. Non sono stati forniti dettagli sui progetti futuri o su eventuali partecipazioni a eventi musicali.

Dopo la vittoria ad Amici, Lorenzo Salvetti si racconta a SuperGuidaTV tra musica, fragilità, crescita personale e sogni futuri. Dall’esperienza a X Factor fino al trionfo nel talent di Canale 5, il giovane cantautore parla del percorso che lo ha portato alla pubblicazione del suo nuovo EP, Stupida Vita. Intervista a Lorenzo Salvetti vincitore di Amici. Nel corso dell’intervista, Lorenzo si apre sul rapporto con Maria De Filippi, sulle difficoltà legate all’esposizione mediatica e sulla necessità di restare autentico in un mondo sempre più dominato dai social. Tra i sogni nel cassetto c’è anche il Festival di Sanremo, ma solo con il brano giusto e sentendosi davvero pronto dal punto di vista psicologico ad affrontare un’esperienza intensa e importante come quella del palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Lorenzo Salvetti, da Amici all’EP “Stupida Vita”: “Maria De Filippi è stata una figura materna. Sanremo? Solo con il pezzo giusto” – Intervista

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Lorenzo Salvetti racconta l'Ep Stupida vita dopo la vittoria di Amici - INTERVISTA

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