CARCERI ASSISTENZA SANITARIA A DETENUTI ORDINE MEDICI ROMA CHIEDE INCONTRO CON VERTICI DI REBIBBIA UNA VISITA ISTITUZIONALE PER PRENDERE ATTO DELLE CRITICITÀ E OFFRIRE SUPPORTO

L’Ordine provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri ha chiesto un incontro con i vertici della struttura penitenziaria per discutere delle criticità nell’assistenza sanitaria ai detenuti e offrire supporto. La richiesta mira a ottenere una visita istituzionale per valutare la situazione e affrontare eventuali problemi nel settore sanitario della carceri. La richiesta è stata formalizzata senza ulteriori dettagli sulla data o sui contenuti specifici dell’incontro.

L'Ordine provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri ha inoltrato una richiesta alla Direzione della casa circondariale di Rebibbia, e per conoscenza al direttore sanitario della Uoc Salute Penitenziaria di Rebibbia, Antonio Chiacchio, di poter effettuare una visita istituzionale alla struttura, al fine di valutare le condizioni dei detenuti esclusivamente sotto il profilo dell'assistenza sanitaria e della tutela del diritto alla salute, in ottemperanza ai principi etici e deontologici che guidano la professione medica. "L'Ordine, in quanto organo sussidiario dello Stato posto a tutela della salute pubblica e dei singoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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