Longuelo è in festa | il quartiere si trasforma in un abbraccio collettivo

Da giovedì 28 maggio a sabato 6 giugno, Longuelo ospita la Festa di Comunità. Durante questo periodo, il quartiere si anima con eventi, incontri e attività sociali. La manifestazione coinvolge residenti e associazioni locali, creando un clima di partecipazione e convivialità. La festa si svolge in diverse location del quartiere, con momenti dedicati a tutte le età. Nessuna informazione su organizzatori o dettagli specifici degli eventi.

Da giovedì 28 maggio a sabato 6 giugno Longuelo è in festa. Torna la Festa di Comunità che trasforma il quartiere in un grande abbraccio collettivo fatto di convivialità, eventi e impegno sociale. Una tavola apparecchiata per dieci giorni con piatti artigianali della nostra tradizione e speciali proposte etniche preparate dagli abitanti del quartiere che raccontano, attraverso la cucina, parte della loro storia. Una tradizione di successo sostenuta da oltre 150 volontari impegnati in molti ruoli: dall’allestimento degli spazi alla cucina, dal servizio ai tavoli all’accoglienza, dal bar all’animazione per i più piccoli, fino all’organizzazione di un fitto programma di appuntamenti per ogni età. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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