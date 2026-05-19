Durante la Biennale 2026, un’installazione artistica ha trasformato la facciata di Palazzo Ca’ da Mosto lungo il Canal Grande. Su questa superficie, sono stati proiettati 176 volti umani, creando un'immagine collettiva che ha attirato l’attenzione dei passanti. L’opera è stata realizzata dall’artista francese noto come JR, che utilizza fotografie e tecniche di street art. La sua reinterpretazione de Le Nozze di Cana di Veronese mira a comunicare temi legati alla fragilità umana, al cibo e alla dignità.

176 volti irradiano la facciata veneziana di Ca’ da Mosto durante la Biennale 2026. JR, il “photograffeur” francese che ha fatto del mondo la sua galleria, reinterpreta Le Nozze di Cana di Veronese per raccontare storie di fragilità, cibo e dignità ritrovata. Un palazzo secolare come tela per i volti degli invisibili. C’è un momento, percorrendo il Canal Grande in vaporetto, in cui lo sguardo viene catturato da qualcosa di inaspettato: decine di volti umani emergono dalla pietra veneto-bizantina di Palazzo Ca’ da Mosto, si affacciano dalle finestre gotiche, guardano il passante con una presenza silenziosa e potente. Non è un’allucinazione. È Il Gesto, il progetto che lo street artist francese JR ha concepito per la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, inaugurata il 9 maggio 2026. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - JR trasforma Palazzo Ca’ da Mosto in un banchetto collettivo sul Canal Grande

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