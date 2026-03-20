Urlare insieme | il fenomeno globale che trasforma il grido in atto collettivo di liberazione

Alle undici di sera a Uppsala, in Svezia, un suono ancestrale si diffuse tra i palazzi del quartiere studentesco di Flogsta, dando origine a un fenomeno globale che trasforma il grido in un atto collettivo di liberazione. Studenti e residenti si uniscono in un'espressione sonora che attraversa confini e culture, creando un momento condiviso di sfogo e solidarietà.

Erano le undici di sera a Uppsala, Svezia, quando un suono ancestrale cominciò a propagarsi tra i palazzi del quartiere studentesco di Flogsta. Non era un allarme, non era una protesta. Era semplicemente un urlo — anzi, centinaia di urla — che si levavano simultaneamente da finestre e balconi aperti nel buio invernale. Il flogsta scream, o elvavrålet, «il ruggito delle undici», è una tradizione nata decenni fa tra gli studenti fuori sede di Uppsala e di altre università svedesi: ogni sera, a quell’ora precisa, ci si affaccia e si grida verso il cielo. Nessun motivo dichiarato, nessuna causa comune. Solo il bisogno primordiale di emettere un suono che dica: sono qui, esisto, e questa sera è stata lunga. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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