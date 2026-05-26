Omicidio Diviesti a Canosa metodo mafioso e riciclaggio internazionale | 15 arresti

Dalle prime ore del mattino, sono in corso 15 arresti in un'operazione congiunta tra la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e la Procura Speciale Anticorruzione e Criminalità Organizzata di Tirana. L'indagine riguarda un omicidio avvenuto a Canosa, collegato a un metodo mafioso e a un sistema di riciclaggio internazionale. L'azione è stata supportata da una squadra investigativa comune e si inserisce in un'inchiesta su crimini organizzati e attività illecite transfrontaliere.

Dalle prime luci dell’alba è in corso una operazione congiunta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Procura Speciale Anticorruzione e Criminalità Organizzata di Tirana realizzata nell’ambito di una Squadra Investigativa Comune costituita con il sostegno e il coordinamento di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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