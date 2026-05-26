Lombardia | 900.000 euro ai Vigili del Fuoco contro il maltempo

Notizia in breve

La Regione Lombardia ha approvato una convenzione biennale per il 2026-2027, destinando 900.000 euro ai Vigili del Fuoco. La somma serve a rafforzare i mezzi e le risorse per i soccorsi durante le emergenze causate dal maltempo. La decisione è stata presa per migliorare la risposta alle criticità meteorologiche nella regione. La cifra sarà distribuita nell’arco dei due anni per sostenere le operazioni di intervento.