Lombardia | 900.000 euro ai Vigili del Fuoco contro il maltempo
La Regione Lombardia ha approvato una convenzione biennale per il 2026-2027, destinando 900.000 euro ai Vigili del Fuoco. La somma serve a rafforzare i mezzi e le risorse per i soccorsi durante le emergenze causate dal maltempo. La decisione è stata presa per migliorare la risposta alle criticità meteorologiche nella regione. La cifra sarà distribuita nell’arco dei due anni per sostenere le operazioni di intervento.
La Regione Lombardia ha approvato una convenzione biennale per il periodo 2026-2027 che stanzia 900.000 euro a favore dei Vigili del Fuoco per potenziare i soccorsi durante le emergenze meteo. L’investimento, suddiviso in due annualità da 450.000 euro ciascuna, mira a rafforzare la capacità di risposta del sistema regionale nei momenti di massima vulnerabilità del territorio. L’accordo punta a garantire una gestione più efficace delle criticità quando le allerte meteorologiche raggiungono i livelli arancioni o rossi. In queste fasi delicate, i fondi permetteranno di richiamare in servizio personale aggiuntivo, destinato sia alle operazioni di soccorso tecnico urgente direttamente sul campo, sia al supporto all’interno delle centrali operative provinciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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