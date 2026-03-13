Attrezzi da 40mila euro rubati ai vigili del fuoco recuperati grazie a social e telecamere

Nella giornata di oggi, i carabinieri di Udine hanno recuperato attrezzi da soccorso del valore di 40mila euro, rubati lo scorso 11 marzo da un veicolo dei Vigili del fuoco in piazza I Maggio. L’intervento si è concluso in poche ore grazie all’uso di telecamere di sorveglianza e alle segnalazioni sui social network. Le forze dell’ordine hanno individuato e restituito l’attrezzatura ai proprietari.

L'operazione, effettuata dai carabinieri, ha visto la denuncia di tre giovani udinesi. I militari hanno chiuso le ricerche in un paio di giorni Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica cittadina i militari del Nucleo investigativo — supportati dai colleghi delle Compagnie di Udine, Palmanova e Cividale — hanno fatto irruzione alle prime luci dell’alba in un complesso di edilizia popolare nella zona nord-ovest della città. Il materiale, dal valore stimato di circa 38.000 euro, è stato rinvenuto adagiato sul pavimento di un locale a uso comune della palazzina. Nello specifico, sono stati recuperati una cesoia, un divaricatore e un pistone idraulico a batteria: strumenti salvavita indispensabili per gli interventi d'urgenza, specialmente per l'estrazione di feriti dalle lamiere in caso di incidenti stradali. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Slitta adibita a fioriera Tipica usanza di riutilizzare vecchi attrezzi da lavoro come elementi decorativi. Forni Avoltri (UD), 2007 Del Fabbro Gino, 1931/2014 x.com