Il ministro dal Consiglio Agrifish della Ue: «L’Italia non ha paura di affrontare fasi di dibattito e di dialogo anche rispetto a regolamenti che si sono dimostrati non capaci di garantire». Ha poi aggiunto: «Ci interessa il modello di informazione puntuale alle persone che acquistano e consumano». «Marina chi?»: non manca il coraggio al generale Roberto Vannacci, che alla domanda sul seicentesimo retroscena che racconta di una Marina Berlusconi contraria a una alleanza del centrodestra con Futuro nazionale va giù piatto: «Chi è Marina Berlusconi? Perché», risponde Vannacci, «non mi risulta sia capo di un partito politico. Oppure stiamo dicendo che Forza Italia è un partito eterodiretto dal potere dei soldi e dell’editoria? Non mi risulta che Marina Berlusconi faccia politica. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lollobrigida: «Il Nutri-Score è una follia, vogliamo indicazioni chiare sulla provenienza»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Etichette: Lollobrigida, Il Nutri-Score è una follia, vogliamo indicazioni sulla provenienza

Notizie e thread social correlati

Dumfries e il sogno Double: «Vogliamo vincere Scudetto e Coppa Italia, ogni gara è una finale. Sul futuro ho le idee chiare»Dumfries, giocatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha commentato gli obiettivi della squadra per questa stagione.

Lollobrigida: «Il Made in Italy è resiliente, supererà la crisi di Hormuz. Il vino come il fumo? Follia»Al Vinitaly di quest'anno, spicca una bottiglia di grandi dimensioni, lunga 30 metri e alta 10, creata dal ministro dell'Agricoltura.

Si parla di: Sala nega l’emergenza, ma in metro comandano le borseggiatrici.

Nutri-Score, basta fake news: l’olio extravergine è verdePremesso che il Nutri-Score è molto semplice da capire, essendo basato su cinque lettere e cinque colori, c’è da chiedersi come sia possibile che un ministro e i membri del suo staff facciano così ... ilfattoalimentare.it

Coldiretti contro il Nutri-ScoreIl terzo cavallo di battaglia dell’intervista è la crociata contro il Nutri-Score. Questa etichetta si caratterizza per l’uso di una scala di cinque colori (dal verde scuro al rosso) e cinque lettere ... ilfattoalimentare.it