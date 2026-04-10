Dumfries, giocatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha commentato gli obiettivi della squadra per questa stagione. Ha affermato che la squadra punta a vincere sia lo Scudetto che la Coppa Italia, considerando ogni partita come una finale. Inoltre, l’esterno ha dichiarato di avere le idee chiare sul suo futuro e sugli obiettivi personali e collettivi.

di Alberto Petrosilli Dumfries, esterno dell’Inter, ha parlato a Sky degli obiettivi stagionali dei nerazzurri e non solo: le sue dichiarazioni. L’ Inter di Cristian Chivu, salda in vetta alla classifica con 72 punti, si gode il ritorno a pieno regime di uno dei suoi senatori. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Dopo il trionfo sulla Roma del 5 aprile (un roboante 5-2 che ha visto protagonista Lautaro Martinez con la sua doppietta per il record di 173 gol ), Denzel Dumfries ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport, parlando del calvario dell’infortunio e della fame di trofei. INFORTUNIO DURO – « Sì sicuramente sì, mai avuto un infortunio come questo, con intervento in ospedale, è difficile però adesso sono molto positivo e guardo in avanti per la fine di stagione ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries e il sogno Double: «Vogliamo vincere Scudetto e Coppa Italia, ogni gara è una finale. Sul futuro ho le idee chiare»

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