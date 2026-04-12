Lollobrigida | Il Made in Italy è resiliente supererà la crisi di Hormuz Il vino come il fumo? Follia

Al Vinitaly di quest'anno, spicca una bottiglia di grandi dimensioni, lunga 30 metri e alta 10, creata dal ministro dell'Agricoltura. In un'intervista, il ministro ha affermato che il settore del Made in Italy è resiliente e riuscirà a superare la crisi legata allo stretto di Hormuz. Ha inoltre commentato che comparare il vino al fumo è una follia.

La principale attrazione del Vinitaly quest’anno è una bottiglia gigante, lunga 30 metri ed alta 10, ideata dal ministro Francesco Lollobrigida in persona. Dal mattino fino a sera, il titolare dell’Agricoltura ha visitato gli stand del salone internazionale di stanza a Verona, stringendo mani e confrontandosi con gli addetti ai lavori. Ministro, è il primo Vinitaly dopo la mannaia dei dazi americani voluta da Donald Trump. Com'è il bilancio? Quanto ne ha risentito il comparto? «A dire il vero ho respirato grande entusiasmo. I dati registrati lo scorso anno segnano il record dell’export per il comparto, a quota 8,1 miliardi. È chiaro che...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Lollobrigida: «Il Made in Italy è resiliente, supererà la crisi di Hormuz. Il vino come il fumo? Follia» Leggi anche: La flessione rallenta perché il Made in Italy è sempre più resiliente Vino Made in Italy: il tricolore domina il mondo al VinitalyA Verona, in occasione dell’apertura del Vinitaly 2026, emerge un dato che definisce l’identità economica del Paese: su ogni cinque calici versati...