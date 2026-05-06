A Varese, durante un intervento della polizia, è stato arrestato un ventenne che tentava di fuggire gettando nel bosco quarantadue panetti di hashish. L'operazione si è conclusa con il sequestro della sostanza stupefacente e l’arresto dell’individuo, che ora si trova in stato di fermo. La polizia ha condotto ulteriori accertamenti per chiarire eventuali collegamenti con altre attività di spaccio nella zona.

È di un arresto e quaranta panetti di hashish sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Varese, dove un giovane di 20 anni è stato colto in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’azione è stata condotta nel pomeriggio del 4 maggio dagli agenti della Squadra Mobile, impegnati in servizi mirati contro il narcotraffico e i reati predatori. Blitz antidroga: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio grazie a un’attività investigativa che ha consentito agli agenti di individuare con precisione il luogo dove era nascosto un ingente quantitativo di droga.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Varese, lancia 40 panetti di hashish nel bosco per sfuggire al blitz: arrestato un 20enne

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