A Varese, un giovane di 20 anni è stato trovato in possesso di 40 panetti di hashish durante un blitz antidroga. La polizia ha sequestrato l'intera quantità di sostanza stupefacente, che era nascosta all’interno dell’abitazione dell’indagato. L’operazione si è svolta nella giornata del 6 maggio 2026, portando al ritrovamento di un deposito di droga destinato allo spaccio.

Varese, 6 maggio 2026 – Un vero e proprio deposito di droga nascosto in casa: quaranta panetti di hashish pronti per lo spaccio. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato, che hanno arrestato un 20enne italiano, colto in flagranza. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile nell’ambito dei controlli contro il narcotraffico, ha permesso di individuare con precisione l’appartamento utilizzato come base. Quando i poliziotti sono entrati in azione, hanno circondato l’area per evitare qualsiasi possibilità di fuga. All’interno dell’abitazione è emerso subito un quadro chiaro: quaranta panetti di hashish, insieme a denaro contante e materiale per il confezionamento e la pesatura, segni evidenti di un’attività di spaccio strutturata e ben organizzata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Varese, blitz antidroga: 20enne trovato con 40 panetti di hashish in casa

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