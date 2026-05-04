Bernardo Silva Juve contatto telefonico fra Spalletti e il portoghese | cosa si sono detti e gli aggiornamenti sull’affare

Spalletti ha chiamato direttamente Bernardo Silva per discutere di un possibile trasferimento alla Juventus. La conversazione è avvenuta recentemente, ma i dettagli dello scambio tra i due non sono stati resi pubblici. L'interesse del club bianconero per il centrocampista portoghese continua a essere al centro delle trattative, mentre non ci sono ancora conferme ufficiali su eventuali sviluppi.

di Francesco Spagnolo Bernardo Silva Juve, Spalletti ha deciso di entrare in gioco in prima persona con il portoghese attraverso un contatto telefonico. Le ultime. Il calciomercato della Juventus entra nel vivo con una suggestione che accende le speranze dei tifosi bianconeri. Le recenti indicazioni tattiche hanno confermato che Luciano Spalletti ha richiesto esplicitamente un rinforzo di qualità nel ruolo di trequartista, cercando un profilo capace di collegare il centrocampo all’attacco con estro e visione di gioco. In questo scenario, l’operazione legata al binomio Bernardo Silva Juve è diventata la priorità assoluta per la dirigenza torinese.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, contatto telefonico fra Spalletti e il portoghese: cosa si sono detti e gli aggiornamenti sull’affare Notizie correlate Leggi anche: Bernardo Silva Juve: Spalletti dice la sua al club sull’ingaggio del portoghese. Le ultime Bernardo Silva-Juventus: contatto Mendes, il portoghese riflette sull’addio al CityBernardo Silva mette la Juventus in cima alla lista delle riflessioni per il post-Manchester City, aprendo ufficialmente la crisi diplomatica con la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Juve, ecco come Bernardo Silva giocherebbe insieme a Yildiz; La Juve del futuro va di fretta: da Alisson a Bernardo Silva, i nuovi assi di Spalletti; Bernardo Silva al Barcellona, il mercato Juve incassa il colpo ma...Cosa sta succedendo; Spalletti chiama Bernardo Silva alla Juventus: Ci manca un trequartista bravo nello stretto. Contatto diretto, cifre e dettagli. Bernardo Silva obiettivo numero uno della Juve: 2 gli ostacoli nella trattativaLuciano Spalletti ha chiesto, in maniera più o meno velata, un trequartista ai propri dirigenti in vista della prossima stagione. Il nome più gettonato in casa Juventus come rinforzo ... tuttojuve.com Spalletti chiama Bernardo Silva alla Juventus: Ci manca un trequartista bravo nello stretto. Contatto diretto, cifre e dettagliLa Juventus si ferma, proprio sul più bello. I bianconeri alzano il freno a mano nella corsa per il quarto posto, e nel giorno in cui hanno la possibilità di allungare sul Como - dopo lo 0-0 della squ ... calciomercato.com "Bernardo Silva al Barcellona", il mercato Juve incassa il colpo ma...Cosa sta succedendo - facebook.com facebook Juve, ecco come Bernardo Silva giocherebbe insieme a Yildiz x.com