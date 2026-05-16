Spalletti insiste per Pisilli il tecnico della Juve vorrebbe il centrocampista in bianconero La posizione della Roma – VIDEO

Il tecnico della Juventus ha manifestato interesse per il centrocampista della Roma, considerandolo un possibile acquisto nella prossima sessione di mercato estivo. Nonostante le richieste di Spalletti, la società giallorossa ha confermato di non essere disposta a cedere il calciatore in questa fase. La trattativa tra le due squadre non ha ancora portato a risultati concreti e al momento non ci sono segnali di apertura da parte della Roma.

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