Spalletti insiste per Pisilli il tecnico della Juve vorrebbe il centrocampista in bianconero La posizione della Roma – VIDEO
Il tecnico della Juventus ha manifestato interesse per il centrocampista della Roma, considerandolo un possibile acquisto nella prossima sessione di mercato estivo. Nonostante le richieste di Spalletti, la società giallorossa ha confermato di non essere disposta a cedere il calciatore in questa fase. La trattativa tra le due squadre non ha ancora portato a risultati concreti e al momento non ci sono segnali di apertura da parte della Roma.
di Francesco Spagnolo Pisilli resta un obiettivo della Juve per il calciomercato estivo. Spalletti lo vorrebbe in bianconero, ma per il momento la Roma non apre. Il calciomercato della Roma ruota attorno ai suoi gioielli più preziosi, e il nome del giovane centrocampista giallorosso è al centro delle ultime indiscrezioni. Nell’ultima puntata dedicata al calciomercato della Juventus e andata in onda sul canale Youtube di .com, Eleonora Trotta ha fatto il punto sul possibile passaggio in bianconero: « Pisilli resta nelle idee di Spalletti. Il giovane centrocampista della Roma è stato richiesto anche a gennaio quando Gasperini non lo considerava un calciatore indispensabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
SPALLETTI and KALULU Speak After Lecce 0-1 Juventus | PRESS CONFERENCE
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Pisilli ha stregato Spalletti: il motivo per cui il tecnico della Juve è rimasto ‘colpito’ dal centrocampista della Roma
Pisilli Juve, Spalletti impressionato dal giocatore della Roma: effettuato un sondaggio. La posizione dei giallorossidi Francesco SpagnoloPisilli Juve, Spalletti è rimasto impressionato dalle qualità del centrocampista della Roma.