Marco Rubio ha affermato che lo Stretto di Hormuz sarà riaperto, indipendentemente dagli sviluppi. I negoziati tra Stati Uniti e Iran per fermare il conflitto in Medio Oriente sono ancora in corso, ma non si prevedono risultati a breve termine. Nessuna delle parti ha annunciato un accordo o un passo decisivo verso la risoluzione del conflitto, e il contesto rimane caratterizzato da tensioni e incertezze.

Marco Rubio ha detto che lo Stretto di Hormuz dovrà essere riaperto «in un modo o nell’altro», mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran per fermare la guerra in Medio Oriente restano aperti ma non sembrano vicini a una conclusione immediata. Il segretario di Stato statunitense ha parlato a Jaipur, in India, il giorno dopo nuovi attacchi americani contro imbarcazioni che stavano cercando di posare mine e siti di lancio missilistici nella zona meridionale dell’Iran. Il Comando centrale degli Stati Uniti ha detto che le operazioni erano state decise per proteggere le truppe americane da minacce attribuite alle forze iraniane. L’Iran, sempre lunedì, ha sostenuto di avere abbattuto un drone stealth ostile con un nuovo sistema di difesa aerea, senza precisarne la provenienza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Lo Stretto di Hormuz sarà aperto in un modo o nell’altro, dice Marco Rubio

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Strait Of Hormuz Slammed In Trumps Face; Begs For Help As World Laughs

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. @vonderleyen: Accolgo con favore i progressi verso un accordo tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo bisogno di un accordo che riduca realmente la tensione nel conflitto, riapra lo Stretto di Hormuz e garantisca la piena libertà di navigazione senza pedaggi. 1/4 x.com

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