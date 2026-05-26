Iran | Rubio lo Stretto di Hormuz riaprirà in un modo o nell’altro

Da lapresse.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il segretario di Stato degli Stati Uniti ha affermato che lo Stretto di Hormuz riaprirà in qualche modo. La dichiarazione è stata fatta il 26 maggio, senza specificare quando o come avverrà. Rubio ha sottolineato che l'apertura del passaggio marittimo avverrà, senza indicare eventuali condizioni o tempistiche. La frase si inserisce in un contesto di tensioni e negoziati sulla gestione del traffico navale nella regione.

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Milano, 26 mag. (LaPresse) – Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha detto che che lo Stretto di Hormuz riaprirà “in un modo o nell’altro”. Lo riportano i media internazionali. 2605 – Comunali, ecco com’è andata. Meloni: “Crollo rimandato a domani” – Ebola, due casi sospetti al Sacco – Domino panchine in Serie A New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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