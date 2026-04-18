Lungo lo Stretto di Hormuz il traffico marittimo si svolge in modo complesso, con alcune rotte che risultano aperte e altre chiuse contemporaneamente. Questa situazione ha portato alcuni a proporre di rinominare lo stretto in “Strait of Schrödinger”, facendo riferimento al famoso paradosso quantistico in cui una condizione può essere simultaneamente vera e falsa. La questione riguarda principalmente il controllo e la sicurezza delle rotte marittime in quella zona.

Dovrebbero cambiare il nome in “Strait of Schrödinger”: è sia aperto che chiuso allo stesso tempo. La battuta che rimbalza sui social rende esattamente il senso di cosa sta accadendo lungo il chokepoint più strategico al mondo per il traffico di idrocarburi, al centro della guerra lanciata da Donald Trump contro l’Iran. La cronologia aiuta più di ogni dichiarazione a capire il caos. Ieri alle 14:45 italiane il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha annunciato che lo Stretto di Hormuz era “completamente aperto” a tutte le navi commerciali. Ventuno minuti dopo, alle 15:06, Trump ha ringraziato pubblicamente l’Iran per la riapertura. Alle 16:20 il presidente americano si è spinto oltre, sostenendo che Stati Uniti e Iran stavano lavorando insieme per rimuovere tutte le mine presenti nello Stretto.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Lo Stretto di Schrödinger. Hormuz è sia aperto che chiuso

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