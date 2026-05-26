Un museo ha distribuito smartphone con audioguide gratuite, permettendo ai visitatori di ascoltare spiegazioni dettagliate delle opere esposte. Le audioguide sono accessibili tramite un'app dedicata, che può essere scaricata sul proprio dispositivo o utilizzata tramite dispositivi messi a disposizione in loco. Questa iniziativa consente ai visitatori di approfondire le informazioni sulle opere senza bisogno di guide fisiche, offrendo un'esperienza più interattiva e personalizzata.

"I musei hanno bisogno di parlare". È da questa idea della direttrice della Rete che nasce "I Musei prendono voce", il nuovo progetto della Rete Museale della Via Flaminia che porta audioguide gratuite e bilingue dentro sette musei del territorio, trasformando smartphone e cuffie in strumenti per scoprire storie, reperti e curiosità spesso invisibili agli occhi dei visitatori. La presentazione si è svolta ieri con i rappresentanti dei Comuni della rete – Fano, Colli al Metauro, Fossombrone, Cagli, Cantiano, Fermignano e Acqualagna – insieme ai giovani del servizio civile universale e regionale che hanno realizzato il progetto coordinati dalla direttrice Vanessa Lani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo smartphone come un Cicerone. Merito delle audioguide gratuite

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