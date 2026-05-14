Al Bano ha commentato le accuse delle sue figlie, Cristel e Romina Jr., che hanno preso le parti della madre, Romina Power. Dopo le dichiarazioni delle figlie, il cantante ha affermato che non si sente responsabile di quanto viene detto. Le dichiarazioni arrivano in un momento di tensione familiare pubblico, con le figlie che hanno espresso il loro punto di vista sulla situazione.

Dopo che Cristel e Romina jr hanno preso le parti della madre Romina Power, Al Bano ha deciso di intervenire e commentare le dichiarazioni delle figlie. La disputa familiare è iniziata quando Romina ha raccontato a Belve di non aver sentito il sostegno del marito al momento della scomparsa della figlia Ylenia. “Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente”, aveva raccontato seduta sullo sgabello del programma di Francesca Fagnani. Al Bano, la replica alle figlie Cristel e Romina Jr. Non si placa la tempesta che sta attraversando la famiglia Carrisi. Tutto è iniziato con le durissime dichiarazioni di Romina Power a Belve.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Al Bano risponde alle accuse delle figlie: “Tutto questo non me lo merito”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Notizie correlate

Al Bano tuona contro le figlie: “Tutto questo non me lo merito”Dopo le dichiarazioni dei figli sulla lite tra Al Bano e Romina, il cantante si è sentito colpito dal fatto che hanno preso le difese della madre...

Leggi anche: “Non me lo merito”: Al Bano risponde alle figlie che hanno difeso Romina

Temi più discussi: Non me lo merito: Al Bano risponde alle figlie che hanno difeso Romina; Verità opposte: Al Bano replica duramente alle parole di Romina Power sulla figlia Ylenia: Mi ha ferito | blue News; La volta buona 2025/26 - Romina Power risponde sui social ad Al Bano - 07/05/2026 - Video; Al Bano in lacrime a Romina Power sulla figlia Ylenia, hai deciso di non volerlo più, io continuerò a vivere.

Al Bano Carrisi risponde alle accuse di Romina Power dopo l’intervista televisiva, negando di aver abbandonato la famiglia e ricordando i giorni drammatici della scomparsa della figlia Ylenia a New Orleans, tra ricerche e tensioni mai superate.... ift.tt/n8vAMO x.com

Al Bano risponde alle accuse delle figlie: Tutto questo non me lo meritoDopo che Cristel e Romina jr hanno preso le parti della madre Romina Power, Al Bano ha deciso di intervenire e commentare le dichiarazioni delle figlie. La disputa familiare è iniziata quando Romina ... dilei.it

Non me lo merito: Al Bano risponde alle figlie che hanno difeso RominaIl cantante di Cellino San Marco torna a parlare delle accuse della ex moglie Power e commenta le reazioni di Cristel e Romina Jr che hanno scelto da che parte stare: non la sua ... today.it