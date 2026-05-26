Lo sguardo è già al ballottaggio I primi appelli di Boscagli e Gattinoni

Notizia in breve

Dopo la chiusura delle urne nel primo turno, i candidati Boscagli e Gattinoni hanno già iniziato a fare appelli ai loro sostenitori in vista del ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno. La corsa elettorale si concentra ora sul secondo turno, che deciderà chi occuperà la carica di sindaco della città. I due candidati si sono rivolti ai rispettivi elettori, senza ulteriori dettagli sui risultati ufficiali.