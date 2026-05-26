Lo sguardo è già al ballottaggio I primi appelli di Boscagli e Gattinoni

Da leccotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo la chiusura delle urne nel primo turno, i candidati Boscagli e Gattinoni hanno già iniziato a fare appelli ai loro sostenitori in vista del ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno. La corsa elettorale si concentra ora sul secondo turno, che deciderà chi occuperà la carica di sindaco della città. I due candidati si sono rivolti ai rispettivi elettori, senza ulteriori dettagli sui risultati ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo il verdetto delle urne al primo turno, lo sguardo è ora già rivolto al decisivo ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno per la scelta del sindaco di Lecco. Filippo Boscagli (il candidato del centrodestra) che ha ottenuto il 48,65% dei voti e l'attuale primo cittadino Mauro Gattinoni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Elezioni Lecco 2026, i risultati definitivi: Boscagli (cdx) e Gattinoni (csx) al ballottaggioAlle elezioni comunali di Lecco, nessun candidato ha ottenuto più del metà dei voti.

Elezioni a Lecco, una poltrona per cinque: Gattinoni cerca la riconferma, Boscagli la spallata per cambiareA Lecco si avvicinano le elezioni comunali con cinque candidati in corsa per la fascia di sindaco.

Si parla di: Elezioni a Lecco, Boscagli: La città ha scelto il cambiamento, ora dialogo aperto con tutti; Elezioni comunali a Lecco, chi sono i candidati sindaco.

Artemis II rientra sulla Terra: missione storica conclusa con successo, lo sguardo ora è già rivolto a MarteDopo dieci giorni di viaggio nello spazio profondo, la missione Artemis II si è conclusa con successo con l’ammaraggio della capsula Orion nell’Oceano Pacifico, al largo della costa di San Diego. Un ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web