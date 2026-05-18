A Lecco si avvicinano le elezioni comunali con cinque candidati in corsa per la fascia di sindaco. Tra questi, il sindaco uscente di centrosinistra cerca di ottenere la riconferma, mentre un candidato del centrodestra si presenta con il supporto di quasi tutte le forze del suo schieramento. A contendersi il ruolo anche due ex membri della Lega che hanno scelto di correre con altre sigle e un candidato civico, tutti pronti a confrontarsi nel voto.

Lecco – Una poltrona per cinque a Lecco. Se la contendono il sindaco uscente di centrosinistra, un candidato del centrodestra quasi unito, due transfughi di quella che era la Lega della prima ora e un civico. Tra una settimana gli oltre 36mila aventi diritto al voto, sui 46mila abitanti della città dei Promessi sposi, sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e i nuovi consiglieri comunal i. In corsa per la fascia tricolore ci sono appunto cinque sfidanti, mentre gli aspiranti consiglieri in lizza per uno dei 42 posti disponibili sui banchi dell’assise di Palazzo Bovara – 25 di maggioranza, 17 di minoranza - sono 338 di 11 liste. CARDINI LECCO = LA ZONA CENTALE DELLA CITTA' TRA PIAZZA CERMENATI E IL CARATTERISTICO LUNGOLAGO CITTADINO - ARCHIVIO I due poli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni a Lecco, una poltrona per cinque: Gattinoni cerca la riconferma, Boscagli la spallata per cambiare

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