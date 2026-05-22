Prato due operai cinesi in sciopero | Lavorano fino a 18 ore al giorno per 3 centesimi a bottone
Due operai cinesi sono in sciopero a Prato, denunciando di lavorare fino a 18 ore al giorno per una paga di circa tre centesimi di euro per bottone. La loro protesta si inserisce nel contesto di tensioni sul rispetto delle condizioni di lavoro e sulla retribuzione, che coinvolge anche altri lavoratori provenienti dall’estero. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità e delle organizzazioni sindacali, che stanno monitorando la vicenda e verificando le condizioni negli stabilimenti coinvolti.
Prato, 22 maggio 2026 – Dopo la lezione di Cristina, prima orientale a rivendicare maggiori diritti, ora a Prato ci sono altri due lavoratori cinesi, un uomo e una donna, in sciopero davanti a una piccola azienda di confezioni tessili, specializzata nell’applicazione di bottoni su capi d’abbigliamento. "18 ore al giorno per 3 centesimi a bottone”. La protesta dei due lavoratori in in via di Casale è sostenuta dal sindacato Sudd Cobas, che denuncia condizioni di lavoro "disumane" e il mancato pagamento degli stipendi da diversi mesi. Secondo quanto riferito dal sindacato, i due operai avrebbero lavorato " dalle 14 alle 18 ore al giorno, senza giorni di riposo", con una retribuzione "a cottimo di tre centesimi a bottone ". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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