Prato due operai cinesi in sciopero | Lavorano fino a 18 ore al giorno per 3 centesimi a bottone

Due operai cinesi sono in sciopero a Prato, denunciando di lavorare fino a 18 ore al giorno per una paga di circa tre centesimi di euro per bottone. La loro protesta si inserisce nel contesto di tensioni sul rispetto delle condizioni di lavoro e sulla retribuzione, che coinvolge anche altri lavoratori provenienti dall’estero. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità e delle organizzazioni sindacali, che stanno monitorando la vicenda e verificando le condizioni negli stabilimenti coinvolti.

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Prato, 22 maggio 2026 – Dopo la lezione di Cristina, prima orientale a rivendicare maggiori diritti, ora a Prato ci sono altri due lavoratori cinesi, un uomo e una donna, in sciopero davanti a una piccola azienda di confezioni tessili, specializzata nell’applicazione di bottoni su capi d’abbigliamento. "18 ore al giorno per 3 centesimi a bottone”. La protesta dei due lavoratori in in via di Casale è sostenuta dal sindacato Sudd Cobas, che denuncia condizioni di lavoro "disumane" e il mancato pagamento degli stipendi da diversi mesi. Secondo quanto riferito dal sindacato, i due operai avrebbero lavorato " dalle 14 alle 18 ore al giorno, senza giorni di riposo", con una retribuzione "a cottimo di tre centesimi a bottone ". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, due operai cinesi in sciopero: “Lavorano fino a 18 ore al giorno per 3 centesimi a bottone” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Prato, sciopero alla Stamperia fiorentina, Femca Cisl: Precedente inaccettabile Sullo stesso argomento Operai pagati 60 centesimi a capo per quattordici ore di lavoro al giornoDieci lavoratori irregolari, in condizioni di sfruttamento, sarebbero stati scoperti a Prato in un laboratorio tessile. Ha chiesto scusa il titolare cinese di Prato dopo il pestaggio al sindacalista e le aggressioni agli operai in sciopero perché non ricevono lo stipendio da due mesi. x.com Prato, due operai cinesi in sciopero: Lavorano fino a 18 ore al giorno per 3 centesimi a bottoneLa protesta è sostenuta dal sindacato Sudd Cobas: condizioni di lavoro disumane, stipendi non pagati da mesi ... lanazione.it Prato, due operai cinesi in sciopero, protestano davanti alla ditta: Lavorano fino a 18 ore al giorno per 3 centesimi a bottoneI lavoratori cinesi in protesta sono stati avvisati che l’alloggio a loro assegnato viene immediatamente revocato. I Sudd Cobas: Lanciamo una gara di solidarietà a tutta la cittadinanza solidale ... corrierefiorentino.corriere.it Prato, aggressione agli operai in sciopero di una stamperia, sotto accusa il titolare reddit