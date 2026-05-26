L'allenatore dell'Atalanta ha guidato la squadra dalla Champions League alla Conference League, mentre la Roma è passata dall'Europa League alla massima competizione continentale. L'allenatore ha avuto esperienze in ambito europeo, con due qualificazioni alla Champions League, e attualmente si trova in una fase di transizione, passando tra diversi livelli di competizione. La squadra bergamasca ha vissuto un calo nel livello delle competizioni europee, passando dalla Champions alla Conference, mentre la Roma ha ottenuto la qualificazione alla Champions.

La Roma dall’Europa League alla Champions; l’Atalanta dalla Champions alla Conference. Domanda facile: qual è il filo conduttore o meglio chi lega questi due esiti del campionato appena concluso? Gian Piero Gasperini. L’allenatore ha lasciato l’Atalanta in Champions e oggi se la ritrova in Conference; ha preso la Roma in Europa League e l’ha riportata in Champions, competizione in cui mancava dal 2019. Gasperini fa salire gli ascensori in cui entra e fa scendere quelli da cui esce. Nelle nove stagioni a Bergamo, aveva centrato cinque qualificazioni Champions e vinto un’Europa League. Non bisogna essere diplomati a Coverciano per capire le ragioni di tanto europeismo: il gioco gasperiniano ha un battito e un respiro internazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lo prendi e sali, lo perdi e scendi: Gasperini, un ascensore in panchina

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Roma-Pisa, le parole di Gasperini a Sky Sport dopo la partita | Serie A

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